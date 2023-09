Ob Sloveniji v četrtfinalu SP tudi že Nemci, Američani in Litovci

Okinava/Manila/Džakarta, 1. septembra - Poleg slovenskih košarkarjev, ki so danes proti Avstraliji z 91:80 dosegli četrto zmago, so se že po 1. krogu 2. dela svetovnega prvenstva na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji v četrtfinale prebili tudi Nemci, Američani in Litovci.