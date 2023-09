Rusija poroča o napredku v bližini Kupjanska na vzhodu Ukrajine

Moskva/Washington, 1. septembra - Ruska vojska je zavzela več strateških višavij v bližini mesta Kupjansk na vzhodu Ukrajine, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo in dodalo, da so ukrajinske sile v spopadih utrpele znatne izgube. Ukrajina je medtem v preteklih dneh poročala o uspehih na jugu države, njihove dosežke pa so danes potrdile tudi ZDA.