Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 1. septembra - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja dvignili nad izhodišča. Danes objavljeni podatki o zaposlovanju in brezposelnosti v ZDA so namreč vlagatelje navdali z upanjem, da bo ameriška centralna banka prekinila niz zviševanja ključne obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.