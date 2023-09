Povabilo ruskega veleposlanika na Nobelov banket sprožilo kritike

Stockholm, 1. septembra - Nobelova fundacija, ki vsako leto organizira podelitev Nobelove nagrade in banket v Stockholmu, je v četrtek sporočila, da bo letos povabilo poslala vsem veleposlanikom držav, ki imajo predstavništvo na Švedskem ali Norveškem. To vključuje tudi ruskega veleposlanika, kar pa so mnogi zlasti na Švedskem že obsodili.