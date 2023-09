Znani nominiranci za Rožančevo nagrado

Ljubljana, 1. septembra - Znani so nominiranci za Rožančevo nagrado za knjigo esejev za leto 2023. To so Sami Al-Daghistani za Islam in ljubezen, Ivana Djilas za A si lahko vsaj enkrat tiho, Miklavž Komelj za Hierarhija in drugi eseji, Aleš Šteger za Na kraju zapisano in Lucijan Zalokar za Dirka od bloka do drevesa. Dobitnica ali dobitnik bo znan 22. septembra.