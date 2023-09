V Mestni občini Krško letos 299 prvošolcev

Krško, 1. septembra - Z novim šolskim letom je v šolske klopi krških osnovnih šol sedlo 2637 učenk in učencev v skupno 149 oddelkih, od tega 299 prvošolk in prvošolcev v 17 oddelkih. Eno od teh, prvošolce Osnovne šole(OŠ) Adama Bohoriča Brestanica, je na prvi šolski dan obiskal župan Mestne občine Krško Janez Kerin, so sporočili iz občine.