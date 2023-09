V Berlinu odprli sejem zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov

Berlin, 1. septembra - V Berlinu so danes za obiskovalce odprli sejem zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov IFA, ki po navedbah organizatorjev predstavlja stičišče najnovejših izdelkov in inovacij. V okviru sejma bodo med drugim potekale okrogle mize in predavanja. Do vključno torka pričakujejo okoli 150.000 obiskovalcev iz več kot 130 držav.