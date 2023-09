V Lenartu ob začetku šolskega leta mlade nagovorili z "lenarškim argojem"

Lenart, 1. septembra - V Lenartu so ob začetku novega šolskega leta šolarje nagovorili s prav posebno kampanjo, s katero želijo mlade na preprost, a njim zanimiv način, vzpodbuditi k pozitivnem razmišljanju, pozitivnemu odnosu do sebe in do drugih. Koncept izvedbe temelji na osnovni različici štajerskega arga, ki so mu dodali lokalni pridih na sodoben način.