Policist v Kopru med prostim časom po naključju preprečil tatvino

Koper, 1. septembra - Izolski policist, ki se je v četrtek popoldne v prostem času po naključju znašel v eni od koprskih trgovin, je posredoval ob poskusu kraje, ki jo je zagrešil 45-letni moški, a je ta pobegnil in so ga pozneje uspeli prijeti v središču mesta. Storilec je imel pri sebi vrečko s šestimi kosi pršuta, so sporočili s koprske policijske uprave.