Popolna zapora dela Šmartinske ceste v Sneberjah do konca oktobra

Ljubljana, 1. septembra - Del Šmartinske ceste v ljubljanskih Sneberjah bo za promet popolnoma zaprt do konca oktobra, dva meseca dlje od prvotnih napovedi. Obvoz za vozila je urejen preko avtoceste in hitre ceste med avtocestnima priključkoma Sneberje in Nove Jarše, pri čemer vinjeta ni potrebna.