Lastnikom nezakonitih objektov tik ob morju na Hrvaškem 18 mesecev časa za njihovo odstranitev

Zagreb, 1. septembra - V hrvaških medijih so se to poletje večkrat pojavljali zapisi o primerih nezakonite gradnje tik ob morju oz. drugih oblikah prilaščanja obalnega pasu, ki spada pod morsko javno dobro. Pristojno ministrstvo je napovedalo, da bodo tistim, ki so si prilastili morsko javno dobro, dali 18 mesecev časa za odstranitev objektov.