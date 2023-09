Z donacijo za pomoč prizadetim v poplavah tudi podjetja Porsche Holdinga Slovenija

Ljubljana, 1. septembra - Na pomoč prizadetim v avgustovskih poplavah in neurjih so z donacijo Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje v višini 150.000 evrv priskočila tudi podjetja pod okriljem Porsche Holdinga Slovenija. Kot so danes sporočili iz družbe, bo zveza finančna sredstva razdelila naprej tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo.