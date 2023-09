Pivčan gojil prepovedano konopljo

Pivka, 1. septembra - Policisti so po anonimnem obvestilu v Pivki pri moškemu našli prepovedano konopljo in prirejene prostore za gojenje. V hišni preiskavi so poleg sadik konoplje odkrili še več gramov različnih drog in tablet ter drugih prepovedanih snovi. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Koper.