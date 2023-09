Z dogodkoma v Hrastniku in Kopru začetek festivala Vilenica

Ljubljana, 4. septembra - Z dogodkoma v Hrastniku in Kopru se drevi začenja 38. mednarodni literarni festival Vilenica. Pod geslom Raznoliki obraz Evrope bo do 9. septembra ponudil vrsto dogodkov v Ljubljani in na Krasu. Nagrado vilenica bo letos prejel madžarski literat iz Vojvodine Otto Tolnai, slovenska avtorica v središču je pesnica Barbara Korun.