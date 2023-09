Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne z rahlo rastjo

Ljubljana, 1. septembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja pridobil 0,03 odstotka. Nad gladino so ga potisnile delnice Petrola in Zavarovalnice Triglav. Največ zanimanja vlada za Krkine delnice, s katerimi so vlagatelji zaenkrat opravili več kot pol milijona evrov prometa.