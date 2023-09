Arso: Avgustovske poplave obsežnejše in bolj silovite od prejšnjih

Ljubljana, 1. septembra - Avgustovske poplave so močno spominjale na vse pretekle izjemne poplavne dogodke, ki so Slovenijo prizadeli v zadnjih treh desetletjih, a jih je tokratni hidrometeorološki dogodek presegel po obsegu, v najbolj prizadetih porečjih pa tudi po silovitosti, Arso navaja v danes objavljenem poročilu o dogajanju v Sloveniji med 4. in 8. avgustom.