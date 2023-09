Novo mesto/Otočec, 1. septembra - Svojci od srede zjutraj pogrešajo 16-letnega Žigo Povšeta iz naselja Dobovo pri Otočcu. Visok je okoli 170 centimetrov, težak okoli 70 kilogramov, ima daljše svetlo-rjave lase in športno postavo. Ob odhodu je bil obut v črne športne copate ter oblečen v črno trenirko in majico, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.