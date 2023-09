Z novimi animacijami do lažjega razumevanja najpogostejših sodnih postopkov

Ljubljana, 3. septembra - Vrhovno sodišče RS je objavilo nove animacije o najpogostejših sodnih postopkih, ki na enostaven in razumljiv način prikazujejo osnovne korake in značilnosti različnih sodnih postopkov - od kazenskega in pravdnega do dedovanja, razveze, izvršbe in postopka pridobitve brezplačne pravne pomoči, so sporočili s sodišča.