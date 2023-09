Tedenski pregled - svet od 1. do 7. 9.

Ljubljana, 8. septembra - Ukrajina je dobila novega obrambnega ministra, ZDA pa so napovedale, da ji bodo dobavile tankovsko strelivo z obogatenim uranom. Grčijo, Bolgarijo, Turčijo in Španijo so prizadele uničujoče poplave, ki so terjale žrtve. Papež Frančišek je obiskal Mongolijo in od tam nagovoril tudi Kitajce. Indija je izstrelila sondo proti Soncu.