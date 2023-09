Umrl je kitarist Jack Sonni, ki je sodeloval s skupino Dire Straits

London, 1. septembra - Umrl je kitarist Jack Sonni, ki je s skupino Dire Straits sodeloval pri albumu Brothers In Arms. Star je bil 68 let. Glasbenika so včasih imenovali kar "drugi kitarist skupine Dire Straits", slednjo so leta 1977 ustanovili Mark in David Knopfler, John Illsley in Pick Withers.