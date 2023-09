Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 1. septembra - Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa sončno s spremenljivo kopasto oblačnostjo. Dopoldne je kakšna ploha možna predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji, čez dan pa tudi na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.