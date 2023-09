Prvi september vznemirljiv dan tudi za srednješolce

Maribor, 1. septembra - Prvi september je tako kot za osnovnošolce vznemirljiv dan tudi za okoli 82.000 dijakov, ki so po počitnicah znova sedli v šolske klopi. Danes so imeli večinoma le srečanja z razredniki in delitev učbenikov. Za številne srednješolce pa je bilo najpomembnejše to, da so se lahko znova srečali s sošolci in drugimi prijatelji.