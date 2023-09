Policisti iščejo oboroženega roparja prodajalne v Grosupljem

Grosuplje, 1. septembra - Policisti iščejo moškega, ki je danes okoli 5.30 oropal eno izmed prodajaln na Adamičevi cesti v Grosupljem. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznanec vstopil v prodajalno in od uslužbenke zahteval denar. Svoje zahteve je podkrepil s pištolo. Odtujil je nekaj tisoč evrov in s kraja peš pobegnil, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.