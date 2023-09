Na afero s poljubom se je odzval tudi predsednik Fife Infantino

Zürich, 1. septembra - Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino se je v četrtek z zapisom na Instagramu odzval na afero, ki pretresa španski in svetovni nogomet. Prvi mož Fife je prepričan, da se poljub Luisa Rubialesa na usta španske ženske nogometne zvezdnice Jenni Hermoso "ne bi smel zgoditi", sta poročali nemška in francoska agencija dpa in AFP.