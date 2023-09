Jugu Kitajske se približuje tajfun Saola

Hongkong/Shenzen, 1. septembra - Na desetine milijonov ljudi na jugu Kitajske se danes pripravlja na prihod tajfuna Saola, ki se pomika proti velemestoma Hongkong in Shenzen. Odpovedali so več sto letov in hitrih vlakov, zaprta so tamkajšnja podjetja, šole in vrtci. Vremenoslovci napovedujejo obilne padavine in močan veter, ki bi lahko dosegel tudi do 210 kilometrov na uro.