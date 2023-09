Alcaraz, Sabalenka, Jabeur in Sinner v 3. krog odprtega prvenstva ZDA

New York, 1. septembra - Prvi teniški igralec sveta Španec Carlos Alcaraz, drugopostavljena Belorusinja Arina Sabalenka, Tunizijka Ons Jabeur, šesti nosilec Italijan Jannick Sinner in deveta nosilka iz Češke Marketa Vondroušova so nosilci, ki so se uvrstili v tretji krog odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, zadnjega turnirja za veliki slam v sezoni.