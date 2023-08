Newyorške borze končale neenotno

New York, 31. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Delnice so padle, medtem ko so trgovci analizirali najnovejše podatke o inflaciji in čakali na vladno poročilo o zaposlovanju - ključni podatek, ki vpliva na prihodnje odločitve o obrestnih merah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.