New York, 31. avgusta - Drugopostavljena Belorusinja Arina Sabalenka in šesti nosilec Italijan Jannick Sinner sta se danes že prebila v 3. krog odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Belorusinja je s 6:3 in 6:2 premagala Britanko Jodie Burrage, Italijan pa s 6:4, 6:2, 6:4 rojaka Lorenza Sonega.