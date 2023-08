Sedem slovenskih kolesarjev zbralo 16.000 evrov za žrtve poplav

Ljubljana, 31. avgusta - Sedem slovenskih kolesarjev, ki nastopajo v svetovni seriji, med njimi so med drugimi tudi največji zvezdniki Primož Roglič, Tadej Pogačar in Matej Mohorič, so z dražbo svojih podpisanih dresov zbrali 16.000 evrov za pomoč žrtvam poplav, ki so prvi konec tedna avgusta prizadele večji del Slovenije, kaže dražba na Rogličevi spletni strani.