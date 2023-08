GZS: Negotove mednarodne razmere in poplave v Sloveniji bodo vplivale tudi na slovensko elektroindustrijo

Ljubljana, 31. avgusta - Negotovost ob umirjanju inflacije, boljši dobavljivosti komponent in cenejših energentih deloma popušča, a je v bližnji prihodnosti ponovno pričakovati udarec inflacije, menijo v Zbornici elektronske in elektroindustrije pri GZS. Zato pozivajo s konstruktivnemu socialnemu dialogu, pomoči države na tujih trgih in bolj konkurenčni obdavčitvi.