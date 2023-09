Spet v šolo: V Sloveniji po ocenah Sviza primanjkuje nekaj tisoč učiteljev

Ljubljana, 1. septembra - V Sloveniji primanjkuje učiteljev matematike, fizike, računalništva in strokovnih predmetov. Neuradno jih manjka nekaj tisoč. Ključni vzrok za pomanjkanje učiteljev je neustrezno vrednotenje pedagoškega dela, so prepričani v Svizu. Zaradi kadrovske krize in zmanjševanja denarja pa je šolstvo po mnenju zveze ravnateljev na začetku kolapsa.