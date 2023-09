Minister Felda vesel, da so šole kljub ujmam spet odprte

Koper, 1. septembra - Osnovno šolo Šmarje pri Kopru, ki jo je v ponedeljek poškodovalo neurje, a so jo že usposobili, je na prvi dan pouka med drugimi obiskal minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda. Izrazil je veselje, da so se lahko kljub ujmam učenci povsod po Sloveniji vrnili v šole. Dejal je tudi, da si prizadevajo povečati privlačnost učiteljskega poklica.