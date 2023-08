Vreme: Ob morju posamezne plohe

Ljubljana, 31. avgusta - Zvečer in ponoči bo v zahodni polovici Slovenije pretežno oblačno, na Primorskem bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Drugod bo delno jasno, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek dopoldne bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno. Čez dan se bo delno zjasnilo. Popoldne bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo sončno in toplo. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V nedeljo popoldne lahko na severu Slovenije nastane kakšna nevihta.

Vremenska slika: Nad Alpami, severnim Sredozemljem in srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Vremenske motnje se pomikajo severno od Alp. Od zahoda bo nad naše kraje začel dotekati bolj suh in postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in v noči na petek bo ob severnem Jadranu nastala kakšna nevihta, drugod bo suho in ponekod megleno. V petek bo sončno in topleje. Nad hribi bo možna kakšna kratkotrajna ploha.