Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 31. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodu današnjega trgovanja dvignili nad gladino. Na dobro razpoloženje vlagateljev med drugim vplivajo danes objavljeni podatki o poslovanju nekaterih podjetij in o stopnji inflacije glede na indeks cen zasebne porabe (PCE), poroča francoska tiskovna agencija AFP.