Hunta v Nigru izdala ukaz za izgon francoskega veleposlanika

Niamey, 31. avgusta - Francoski veleposlanik v Nigru Sylvain Itte je še vedno v prestolnici Niamey kljub ultimatu vojaške hunte, ki mu je minuli petek dala na voljo 48 ur, da zapusti svoj položaj in odide iz države. Voditelji hunte so sedaj Itteju odvzeli diplomatsko imuniteto ter policiji ukazali, naj ga aretira in izžene iz države.