Župani občin na porečju Kamniške Bistrice za podaljšanje roka za vnos škode

Kamnik, 31. avgusta - Župani občin na porečju Kamniške Bistrice so na srečanju sprejeli nekaj sklepov. Med drugim pozivajo vlado, da podaljša roke za vnos v aplikacijo za vnos škode Ajdo zaradi poznega pridobivanja navodil in nedelovanja aplikacije ter naj zagotovi zadosti finančnih sredstev za poplačilo vseh intervencijskih stroškov, so sporočili iz občine Kamnik.