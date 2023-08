Elektro Celje z novimi nadzorniki

Celje, 31. avgusta - Skupščina elektrodistribucijskega podjetja Elektro Celje, v katerem ima država skoraj 80-odstotni delež, je danes med drugim imenovala nove nadzornike, predstavnike kapitala. To bodo s petkom postali Marjan Sternad, Klemen Srna in Simona Felser. Lastniki so se seznanili tudi, da bilančna izguba v višini 2,02 milijona evrov ostaja nepokrita.