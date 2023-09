Objavljen napovednik za film Meg Ryan What Happens Later

Los Angeles, 4. septembra - Objavljen je napovednik za film What Happens Later, pod katerega se kot režiserka, scenaristka in igralka podpisuje Meg Ryan. Po pisanju filmskega portala IndieWire se zvezdnica filmov, kot sta Ko je Harry srečal Sally in Čaka te pošt@, s tokratnim projektom vrača k žanru romantične komedije.