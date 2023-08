Otroka na Češkem našla in pojedla sladkarije, ki so vsebovale marihuano

Praga, 31. avgusta - Dva otroka sta v regiji Most severovzhodno od Prage našla in pojedla sladkarije, ki so vsebovale marihuano. Zaskrbljena mati je otroka odpeljala v bolnišnico, kjer so potrdili vsebnost droge v njunih telesih. Otroka sicer nista utrpela resnih zdravstvenih težav, policija pa je že sprožila preiskavo, je danes sporočil tiskovni predstavnik policije.