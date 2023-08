V Čilu bodo iskali več kot 1000 pogrešanih iz časa Pinochetovega režima

Santiago de Chile, 31. avgusta - Oblasti v Čilu so v sredo naznanile začetek vladnega projekta, s katerim želijo ugotoviti, kaj se je zgodilo z več kot 1000 ljudmi, ki so izginili v času diktature nekdanjega čilenskega voditelja Augusta Pinocheta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pinochet je Čilu s trdo roko vladal med letoma 1973 in 1990.