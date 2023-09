Na londonskem festivalu tudi filma z Leonardom DiCapriem in Bradleyjem Cooperjem

London, 3. septembra - Na letošnjem Londonskem filmskem festivalu bodo med drugim prikazali filma z Leonardom DiCapriem in Bradleyjem Cooperjem ter filme, v katerih so zaigrale velike irske in britanske zvezde, kot so Benedict Cumberbatch, Paul Mescal in Jodie Comer. A zaradi stavke v Hollywoodu ni gotovo, ali se bodo zvezdniki udeležili festivala, ki bo potekal oktobra.