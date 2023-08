Inšpekcija opozarja na nevarnost zlorab v primeru deljenja digitalnega potrdila s tretjimi osebami

Ljubljana, 31. avgusta - Inšpektorat za informacijsko družbo je ob pregledu spletnih strani banke Ferratum, ki posluje tudi v Sloveniji, ugotovil, da banka za odobritev posojila od prosilcev zahteva, da z njo delijo digitalno potrdilo in zasebni ključ. Na inšpektoratu opozarjajo na možnost zlorab in pozivajo vse, ki so to do zdaj storili, da svoje potrdilo prekličejo.