Cesta do doline Kamniške Bistrice ponovno odprta

Ljubljana, 31. avgusta - Po katastrofalni ujmi ob začetku meseca je cesta med Stahovico in Kamniško Bistrico danes ponovno odprta. Na določenih odsekih ceste velja previdnost, pristojni pozivajo k upoštevanju spremenjene prometne signalizacije. Dostopna je tudi Velika planina, do koder po rednem voznem redu vozi nihalka, so sporočili iz Zavoda za turizem in šport Kamnik.