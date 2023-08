Na območju Brežic v sredo pri prevozu migrantov ujeli štiri osebe

Obrežje, 31. avgusta - Policisti Policijske uprave Novo mesto so v sredo pri prevozu oseb, ki so nezakonito prestopile državno mejo, ujeli štiri tujce - dva Hrvata, Srba in Nizozemca. Vsem so zasegli vozila, čaka jih kazenska ovadba, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.