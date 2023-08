Musk napovedal zvočne in video klice na omrežju X

New York, 31. avgusta - Uporabniki omrežja X, nekdanjega Twitterja, bodo imeli po napovedih milijarderja Elona Muska na omrežju kmalu možnost zvočnih in video klicev. Funkcija bo na voljo uporabnikom pametnih telefonov s programsko opremo Android in iphonov, na voljo bo tudi na osebnih računalnikih. "Platforma X bo kot velik telefonski imenik," je zapisal njen lastnik.