Popoplavni rebalans uspešno čez sito DZ

Ljubljana, 31. avgusta - DZ je soglasno z 82 glasovi potrdil rebalans proračuna, ki za pomoč prizadetim in odpravo posledic poplav namenja 520 milijonov evrov. Iz opozicije je bilo sicer med razpravo slišati kritike, da dokument ni dovolj ambiciozen in da bi moral prinesti rešitve, skladno s katerimi ne bi bilo treba dodatno obremeniti prebivalstva in gospodarstva.