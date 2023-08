V Izoli bodo odprli razstavo Gregorja Žitka

Izola, 31. avgusta - V izolski Galeriji Insula bodo drevi odprli razstavo Gregorja Žitka z naslovom Jazz Paintings. Stvaritve mladega v Portorožu živečega akademskega slikarja bodo na ogled do 30. septembra. Abstraktne podobe živih barv s prevlado rdeče in modre so naslikane v tehniki akrila na platnu.