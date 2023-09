Po koncu parlamentarnih počitnic poslance čaka pestra politična jesen

pripravila Lea Majcen

Ljubljana, 1. septembra - Poslanci parlamentarne počitnice končujejo v delovnem vzdušju. Poleti so se morali namreč zglasiti na več izrednih sejah. Avgust so zaznamovale ujme, zaradi katerih so na dveh zasedanjih potrjevali zakone, ki prinašajo možnost odprave posledic. V nadaljevanju jeseni jih čaka še en zakon o obnovi po ujmi, pa tudi sicer bo jesen politično pestra.