Ormoški policisti pri 46-letniku našli rastline konoplje in orožje

Ormož, 31. avgusta - Ormoški policisti so v sredo v hišni preiskavi pri 46-letniku z območja upravne enote Ormož našli in zasegli 49 rastlin, visokih med 1,1 in 3,1 metra, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo. Ob tem so v preiskavi zasegli še vojaško orožje - topovski udar, so sporočili s Policijske uprave Maribor.