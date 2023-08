Predlogu popoplavnega rebalansa se kljub kritikam o premajhni ambicioznosti obeta podpora

Ljubljana, 31. avgusta - DZ je na izredni seji obravnaval predlog rebalansa proračuna za letos, ki za pomoč prizadetim in odpravo posledic naravne nesreče namenja 520 milijonov evrov. Dokumentu se obeta tudi podpora opozicije, čeprav so v SDS in NSi od vlade pričakovali več. V tej luči so pozvali k varčevanju državnih organov in učinkovitemu črpanju evropskih sredstev.